Die EU fördert die Beseitigung von Straßenhunden in Rumänien mit bis zu 250 Euro pro Hund. Die Tiere werden entweder an Ort und Stelle getötet oder in Heimen untergebracht. Dort werden sie gezielt vermehrt, damit das Geld aus Brüssel auch in Zukunft fließt.

Ein von Tierfängern betäubter Hund liegt in Kronstadt (Brasov) in Rumänien auf einer Straße. (Foto: dpa) Foto: Db Etn

