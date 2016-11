UN-Sondergesandter de Mistura dementiert Rücktritt

Der UN-Sondergesandte für Syrien Staffan de Mistura hat Spekulationen über seinen Rücktritt zurückgewiesen. Er werde weitermachen und sich für den Frieden in Syrien einsetzen,. berichjtet eine BBC-Journalistin:

"I am not resigning. I am continuing in my mission" Staffan de Mistura #Syria @UN

Zuvor hatte waren Gerüchte aufgetaucht, Mistura haben seinen Rücktritt eingereicht haben:

Unconfirmed reports: UN #Syria Envoy, Staffan de Mistura, has resigned from his post.

Would signal big loss of international hope in peace.

— Charles Lister (@Charles_Lister) November 24, 2016