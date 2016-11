Munich Re: keine grundlegende Änderung durch Trump

Versicherungen

Der Chef der Rückversicherung Munich Re erwartet keine grundlegende Änderung des Geschäftsumfeldes durch den neuen US-Präsidenten Trump.

Munich Re-Chef Nikolaus von Bomhard rechnet nicht mit einer grundlegenden Änderung des geschäftlichen Umfelds in den USA für dort tätige Firmen durch den neuen US-Präsidenten Donald Trump. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. „Es mag Veränderungen geben“, sagte von Bomhard am Mittwoch auf dem Versicherungstag 2016 in Berlin. Grundlegende Änderungen sehe er aber nicht. „Ich will es mir nicht vorstellen und ich kann es mir nicht vorstellen“, sagte er dazu.

