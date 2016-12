Audi verlängert Jobgarantie bis 2020

Unternehmen

Die rund 61.000 Audi -Mitarbeiter in Deutschland haben ihre Jobs mindestens bis 2020 sicher. In weiteren Verhandlungen mit dem Gesamtbetriebsrat solle eine Jobgarantie weit ins nächste Jahrzehnt hinein vereinbart werden.

Wie Reuters berichtet, kündigte Vorstandschef Rupert Stadler am Montag auf einer Betriebsversammlung in Ingolstadt an, die bis 2018 laufende Beschäftigungsgarantie zunächst um weitere zwei Jahre zu verlängern. „Gerade in unsicheren Zeiten wollen wir unseren Mitarbeitern eine Garantie geben“, sagte Stadler mit Blick auf die strategische Neuausrichtung, die Abgasaffäre und die Probleme in vielen Märkten.

Die Beschäftigungssicherung bis 2020 sei nur ein erster Schritt. In weiteren Verhandlungen mit dem Gesamtbetriebsrat solle eine Jobgarantie weit ins nächste Jahrzehnt hinein vereinbart werden. Mit der Vereinbarung namens „Audi.Zukunft“ will die VW-Tochter die Kernpunkte der Unternehmensstrategie 2025 umsetzen. Dazu gehört, die Effizienz der Werke Ingolstadt und Neckarsulm zu stärken. Welchen Beitrag die Beschäftigten leisten sollen, ist offen.

