IT-Fehler legt ADAC-Pannenhilfe stundenlang lahm

Unternehmen

Ein Fehler im IT-System des ADAC hat am Donnerstag eine stundenlange Störung der Pannenhilfe verursacht.

Beim ADAC ist es bundesweit zu Verzögerungen bei Pannenhilfe-Einsätzen gekommen, teilte der Automobilclub in München mit. Die genaue Ursache für die Störung war zunächst unklar, so die dpa. «Das war relativ massiv», sagte ein Sprecher des Automobilclubs am Abend.

Am frühen Morgen war die Störung aufgetreten. Erst nach mehr als zehn Stunden konnte das Problem dann nach Angaben des Sprechers behoben werden. «Die Ursachenforschung läuft», sagte er.

Die zunehmende Digitalisierung birgt auch Risiken für die Unternehmen. Wie schnell und umfangreich ganze Systeme ausfallen können, wenn etwas mit der IT nicht funktioniert, zeigte sich zuletzt auch bei der Telekom. Ende November waren 900.000 Router der Telekom ausgefallen. Es dauerte mehrere Tage, bis die Probleme beseitigt werden konnten.

*** Bestellen Sie den täglichen Newsletter der Deutschen Wirtschafts Nachrichten: Die wichtigsten aktuellen News und die exklusiven Stories bereits am frühen Morgen. Verschaffen Sie sich einen Informations-Vorsprung. Anmeldung zum Gratis-Newsletter hier. ***