Zara: Grüne werfen Mutterkonzern Steuerflucht vor

Wirtschaft

Der Mutterkonzern des Modelabels Zara soll mit Steuertricks mehr als eine halbe Milliarde Euro gespart haben.

Zaras Mutterkonzern Indetex soll über eine halbe Milliarde Euro mit Steuertricks gespart haben, berichtet die dpa. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung, die die Grünen am Donnerstag im Europaparlament vorgestellt haben. Demnach vermied der spanische Konzern Inditex zwischen 2011 und 2014 mindestens 585 Millionen Euro an Steuern. Die Analyse kommt zu dem Ergebnis, dass das Unternehmen Schlupflöcher ausgenutzt und aus Ungleichheiten in nationalen Steuersystemen Kapital geschlagen habe.

Inditex habe große Gewinne in Ländern mit niedrigen Steuern wie Irland, Schweiz und Niederlande versteuert und nicht dort, wo sie erzielt wurden.

Generell haben multinationale Konzerne viel mehr legale Möglichkeiten zur Steuervermeidung als etwa ein Mittelständler. Vor einigen Wochen hatten die Grünen bereits dem Chemieriesen BASF ähnliche Steuertricks vorgeworfen.

