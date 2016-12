Online-Lieferdienst Delivery Hero übernimmt Foodpanda

Wirtschaft

Die Start-up-Schmiede Rocket Internet fasst die zwei erfolgreichen Online-Lieferdienste Delivery Hero und Foodpanda zusammen.

Der Online-Essenslieferdienst Delivery Hero schluckt seinen Konkurrenten Foodpanda. Damit setze sich die Marktbereinigung fort, erklärte die Start-up-Schmiede Rocket Internet, die an beiden Berliner Firmen beteiligt ist. Im Austausch für seine gesamten Anteile an Foodpanda erhalte Rocket neu ausgegebene Aktien von Delivery Hero. Damit steige der Anteil an Delivery Hero auf 37,7 Prozent, teilte das Unternehmen in der Nacht zum Samstag mit. Der Deal werde vermutlich noch in diesem Jahr über die Bühne gehen. Damit stärke Delivery Hero seine globale Führungsrolle, betonte Rocket-Chef Oliver Samwer. Zudem sorge der Zusammenschluss für einfacherer Strukturen bei Rocket.

Die Internet-Holding investierte zuletzt rund 800 Millionen Euro in Delivery Hero. Beide Essenslieferanten wickeln monatlich mehr als 20 Millionen Bestellungen in 47 Ländern ab.

