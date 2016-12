Streikfreie Weihnachten: Deutsche Bahn löst Tarifstreit

Wirtschaft

Nach monatelangen Verhandlungen haben sich die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft EVG bei ihrem Tarifstreit einigen können. Weihnachten dürfte damit streikfrei bleiben.

Bahnreisende müssen Weihnachten und Silvester keine Streiks befürchten. Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG lösten am Montag ihren monatelangen Tarifkonflikt. EVG-Verhandlungsführerin Regina Rusch-Ziemba sagte: „Die gute Botschaft für die Reisenden: Wir sind fertig geworden.“ Bahn-Personalvorstand Ulrich Weber sprach ebenfalls von einer guten Nachricht zu Weihnachten für die Bahnkunden. „Wir sind an die Grenze des wirtschaftlich Machbaren gegangen.“

Das Plus für die gut 140.000 Beschäftigten soll 5,1 Prozent bei einer Laufzeit über 24 Monate betragen. Die prozentuale Erhöhung soll ab April 2017 greifen. Bis dahin gibt es eine Einmalzahlung von 550 Euro. Ab 2018 können 2,5 Prozent je nach Wahl des Beschäftigten auch in Freizeit ausgeglichen werden. Die EVG hatte ein Plus im Gesamtvolumen von sieben Prozent gefordert. 2,5 Prozent sollten davon – wie jetzt vereinbart – in Freizeit gewährt werden können.

Auch mit der Einigung ist der Tarifkonflikt allerdings noch nicht beigelegt, da die Bahn parallel mit der GDL in Gespräch ist. Diese verhandelt für Lokführer und Zugbegleitpersonal und fordert vier Prozent mehr Geld. Dazu kommen bessere Arbeitszeit- und Schichtregelungen. Die Bahnhat die Forderungen auf über 20 Prozent taxiert. Die GDL hat allerdings Streiks für dieses Jahr ausgeschlossen.

