Mann dringt mit Messer und Würgeisen in Trump Tower ein

In den USA ist ein junger Mann festgenommen worden, der unter anderem mit einem Messer bewaffnet in den Trump Tower in New York eindringen wollte.

In den USA ist ein Mann festgenommen worden, der unter anderem mit einem Messer bewaffnet in den Trump Tower in New York eindringen wollte. Der 19-Jährige habe auch Feuerwerkskörper und ein Würgeisen dabei gehabt, als er am Montagabend den schwer bewachten Geschäfts- und Wohnsitz des designierten US-Präsidenten betreten wollte, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Wo sich Trump zu diesem Zeitpunkt aufhielt, war unklar.

Bereits im August, drei Monate vor der US-Präsidentenwahl, war ein Teenager festgenommen worden, der mit Gummisaugern an der Fassade des Trump Towers hochklettern wollte. Die Stadt New York fordert 35 Millionen Dollar von den Bundesbehörden für den Schutz des Trump Towers, in dem der Republikaner derzeit seine Regierungsmannschaft zusammenstellt. Er soll am 20. Januar offiziell ins Amt eingeführt werden.

Der Widerstand gegen Trump ist erheblich. Die CIA bezichtigt Trump der Konspiration mit Russland. Wahlmänner fordern ein Sicherheits-Briefing vor der Wahl am 19- Dezember.

