China gibt beschlagnahmte US-Unterwasserdrohne zurück

China

China will den USA eine Unterwasserdrohne zurückgeben, die im Südchinesischen Meer von der Marine der Volksrepublik beschlagnahmt wurde. Man habe sich mit China auf den Schritt verständigt, sagte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums am Samstag.

Peoples Daily meldet:

#Update: China will return equipment identified as US underwater drone, and regrets the US publicly hyping the incident: Ministry of Defense pic.twitter.com/zj86I1rn0l

— People's Daily,China (@PDChina) December 17, 2016