Merkel gedenkt am Breidscheidplatz der Opfer des Anschlags

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bei einem Besuch am Tatort der Opfer des Anschlags auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin gedacht.

Nahe der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche legte sie am Dienstag zusammen mit Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU), Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) und Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) weiße Rosen nieder. Auf Schildern, die an einem Mast über Blumen und Kerzen hingen, stand «Das Herz Berlins getroffen» und «Warum?». Danach gingen die Politiker auf dem Areal des geschlossenen Marktes weiter und sprachen mit Polizisten. In der Kirche trug sich Merkel in ein ausliegendes Kondolenzbuch ein.

Merkel hatte den Anschlag zuvor als unbegreiflich bezeichnet und von einem Akt des Terrors gesprochen.

Der Täter ist offenbar immer noch flüchtig. Die Sicherheitsbehörden erwecken nicht den Eindruck, als hätten sie bereits den Überblick über die Hintergründe.

