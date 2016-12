Neue Krisen-Währung: Bitcoin-Kurs steigt deutlich

Bitcoin

Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin ist in der laufenden Woche massiv gestiegen. Offenbar hängt die Kapitalflucht aus China mit dem Anstieg zusammen.

Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin ist am Donnerstag auf 875 Dollar gestiegen und damit so hoch wie zuletzt im Dezember 2013, berichtet der Finanzblog Zerohedge.com. Allein in der laufenden Woche hat der Kurs um über 10 Prozent zugelegt. Noch im September 2015 rangierte der Kurs bei etwa 200 Dollar.

Als Hauptgrund für den massiven Wertanstieg nennen Beobachter die Kapitalflucht aus China, welche neben Währungen wie dem Dollar oder dem Euro auch den Bitcoin als Anlage suchen. In China wird der größte Teil des Bitcoin-Handels abgewickelt. Die Währung ist dort nur als Rohstoff anerkannt, fällt also nicht unter die Aufsicht von Zentralbank und Finanzministerium. Im Jahr 2013 hat die Peoples Bank of China den heimischen Geschäftsbanken verboten, mit Bitcoin zu handeln.

