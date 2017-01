Märkte reagieren gelassen auf Mays Rede

Europa

Die Märkte haben gelassen auf die Absicht der britischen Premierministerin reagiert, einen klaren Bruch mit der EU zu suchen. Der Kurs des Pfund legte gegenüber Euro und Dollar allerdings deutlich zu.

Mit ihrem Plan zum Austritt aus der EU hat die britische Premierministerin am Dienstag dem Pfund Sterling neues Leben eingehaucht. Die britische Währung weitete ihre Gewinne noch während der Rede aus und stieg um bis zu zwei Prozent auf 1,23 Dollar. Damit machte es die Verluste der vergangenen fünf Handelstage wieder wett, berichtet Reuters. Es war zudem der größte Kursanstieg seit der Abstimmung über den EU-Austritt Großbritanniens im Juni. Auch zum Euro zog das Pfund an, so dass die Gemeinschaftswährung im Gegenzug um 1,1 Prozent auf 0,8710 Pfund fiel. May hatte angekündigt, die Austritts-Vereinbarung dem Parlament vorzulegen.

Während das Pfund weiter anzog, gab die Londoner Börse nach. Der Leitindex weitete seine Verluste aus und verlor zeitweise 0,6 Prozent auf 7277 Punkte. Vor Beginn der Rede hatte er 0,4 Prozent niedriger gelegen. Mit dem wieder steigenden Pfund verteuerten sich die britischen Aktien für ausländische Anleger wieder. Vor allem der Verfall des Pfundes hatte seit dem „Ja“ Großbritanniens zum EU-Austritt die Londoner Börse von Rekord zu Rekord eilen lassen.

May will wie von vielen bereits erwartet, zwar die EU und die Zollunion verlassen. Doch betonte sie zugleich, dass es nicht im britischen Interesse wäre, wenn die EU zerbreche. Der Dax konnte während der Rede seine Verluste mehr als halbieren. Er lag mit 11.510 Punkten 0,4 Prozent niedriger. Der Euro behauptete sich zum Dollar mit Kursen um 1,07 Dollar.

Großbritanniens Premierministerin Theresa May strebt einen klaren Bruch mit der Europäischen Union an. Das Land solle aus dem Binnenmarkt und der Zollunion austreten und stattdessen ein Freihandelsabkommen vereinbaren, sagte die konservative Regierungschefin in London. Der Handel mit der EU solle aber so zollfrei und reibungslos wie möglich sein. Zugleich betonte May, dass ihr Land „bester Freund und Nachbar“ seiner europäischen Partner bleiben werde. May sprach sich für eine „neue und gleichberechtigte Partnerschaft mit der EU“ aus. Die Europäer seien in Großbritannien weiterhin willkommen. „Wir verlassen die Europäische Union, aber wir verlassen nicht Europa.“

May macht nach Ansicht des europapolitischen Sprechers der Grünen, Manuel Sarrazin, einen „gefährlichen Fehler“. „Nicht die EU muss Großbritannien von einem Deal überzeugen, sondern London die europäischen Partner“, sagt er zu Reuters. Mit dieser britischen Haltung werde schwierig werden, einen vertretbaren Austrittsdeal zu erreichen.

Nach Einschätzung von DIW-Präsident Marcel Fratzscher sind „die wirtschaftlichen Kosten eines harten Brexit (…) sicherlich höher als alle anderen Optionen“. Die EU wie Großbritannien würden das mit Wachstumseinbußen bezahlen.

*** Bestellen Sie den täglichen Newsletter der Deutschen Wirtschafts Nachrichten: Die wichtigsten aktuellen News und die exklusiven Stories bereits am frühen Morgen. Verschaffen Sie sich einen Informations-Vorsprung. Anmeldung zum Gratis-Newsletter hier. ***