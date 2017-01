Trump-Gegner: Schwere Ausschreitungen in Washington

USA

Gewalttätige Trump-Gegner haben in der Washington randaliert und Sachbeschädigungen verursacht.

Bei Protesten gegen den neuen US-Präsidenten Donald Trump in Washington sind laut AFP dutzende Demonstranten festgenommen worden. Wegen Vandalismus und Sachbeschädigung seien rund 95 Menschen abgeführt worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Bei Auseinandersetzungen zwischen aggressiven Demonstranten wurden demnach zwei Polizisten verletzt.

They just lit this limo in front of The Washington Post on fire. Massive black smoke. #inauguration pic.twitter.com/EiymUAteOk — Tauhid Chappell (@TauhidChappell) January 20, 2017

Vermummte Demonstranten lieferten sich in der Innenstadt von Washington gewalttätige Zusammenstöße mit der Polizei. Rund 400 bis 500 Demonstranten warfen Gegenstände auf die Beamten. Diese setzten Pfefferspray ein. Die Proteste fanden mehrere Straßenblocks von der offiziellen Parade zu Trumps Amtseinführung statt.

Bereits zuvor waren mehrere hundert schwarz gekleidete und vermummte Demonstranten randalierend durch das Stadtzentrum gezogen, hatten Schaufenster zerstört und Steine geworfen. Die Polizei setzte Tränengas ein.

Police firing tear gas, mainly at media, to clear space for firefighters. pic.twitter.com/4EU2acBzlC — James Cook (@BBCJamesCook) January 20, 2017

