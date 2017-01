Daimler und Uber kooperieren bei Selbstfahrer-Autos

Automobil

Der deutsche Automobilkonzern Daimler und der US-Fahrdienstanbieter Uber haben eine Zusammenarbeit im Bereich selbstfahrende Autos vereinbart.

Daimler will in den kommenden Jahren autonom fahrende Mercedes-Benz Pkw auf der Plattform von Uber anbieten, wie die beiden Unternehmen am Dienstag gemeinsam mitteilten. Uber macht herkömmlichen Taxiunternehmen Konkurrenz, indem es seinen Kunden die Vermittlung von Fahrten über eine Smartphone-App anbietet.

Uber arbeitet schon länger an Technologien für autonomes Fahren. Im August hatte das Unternehmen das Start-up Otto gekauft, das Fahrzeuge so nachrüstet, dass sie ohne Fahrer unterwegs sein können. In Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania testete Uber erstmals fahrerlose Taxis.

„Als Erfinder des Automobils wollen wir auch beim autonomen Fahren ganz vorne dabei sein – einem der faszinierendsten Aspekte bei der Neuerfindung der Mobilität“, teilte Daimler-Chef Dieter Zetsche mit. Durch die „Kombination der technologischen Stärken“ von Daimler und Uber könnten viele Menschen „auf Knopfdruck ein zuverlässiges Transportmittel nutzen“, erklärte Uber-Chef Travis Kalanick.

