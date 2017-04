Russland: Putin empfängt US-Außenminister Tillerson

Geopolitik

Der russische Präsident Putin hat den US-Außenminister Tillerson in Moskau empfangen.

Trotz der Spannungen wegen des Kriegs in Syrien hat US-Außenminister Rex Tillerson am Mittwoch den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau getroffen. Die Begegnung habe begonnen, sagte eine Sprecherin der US-Botschaft am Abend unter Berufung auf das russische Präsidialamt. Tillerson hatte sich zuvor mit seinem Amtskollegen Sergej Lawrow getroffen.

Die USA und Russland wollen versuchen, in Syrien weiterhin zusammenzuarbeiten. Das ist wegen des innenpolitischen Drucks auf US-Präsident Trump etwas schwierig. Trump hat mit einem Luftschlag gegen einen Flughafen versucht, seine internen Kritiker ruhigzustellen. Das scheint ihm vorerst gelungen zu sein. Allerdings fordern die Briten ein noch viel härteres Vorgehen gegen die Russen – allerdings ohne sich selbst mit regulären Truppen militärisch in Syrien engagieren zu wollen.

