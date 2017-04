New York Magazine: Fox will Bill O’Reilly feuern

Gesellschaft

Das New York Magazine berichtet: Fox will Star-Moderator Bill O'Reilly feuern.

Die Murdochs haben laut New York Magazine beschlossen, dass Bill O’Reilly’s 21-jähriger Lauf bei Fox News zu Ende geht. Nach den Quellen, die über die Diskussionen informiert werden, bereiten die Netzwerk-Führungskräfte vor, O’Reillys Abgang zu verkünden, bevor er von einem italienischen Urlaub am 24. April zurückkommt. Der Sender befindet sich demnach bereits auf hektischer Suche nach einem Nachfolger. Beste Chancen werden Tucker Carlson eingeräumt, der sich in den vergangenen Monaten durch originelle Auftritte profiliert hat.

O’Reilly soll zahlreiche Frauen sexuell belästigt haben. Die Deals mit seinen Opfern haben den Sender bereits Millionen gekostet.

Bei Fox sollen demnach am Mittwochmorgen Notfall-Meetings abgehalten worden sein, wie eine Trennung vom erfolgreichsten Moderator des Senders ohne Kollateralschäden möglich ist. Der Vorstand von Fox News Muttergesellschaft, 21st Century Fox, soll sich am Donnerstag zu treffen, um den Fall abzuschließen.

O’Reilly hat in den vergangenen Jahren das Gesicht von Fox geprägt wie kaum ein anderer Moderator. Er muss vermutlich gehen, weil Murdoch nach dem Rauswurf von Fox-Chef Roger Ailes – ebenfalls wegen sexueller Belästigungen – keine andere Wahl mehr hat.

