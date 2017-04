Frankreich: Macron und Le Pen in der Stichwahl

Frankreich

Emmanuel Macron und Marine Le Pen erreichen laut ersten Prognosen die Stichwahl in Frankreich.

Emmanuel Macron und Marine Le Pen treten einer ersten Prognose zufolge in Frankreich bei der Stichwahl am 7. Mai gegeneinander an. Kurz nach Schließung der Wahllokale bei der ersten Runde der Präsidentenwahl am Sonntagabend ergab die von Harris veröffentlichte Schätzung 24 Prozent für Macron und 22 Prozent für Le Pen.

Aktuell liegt demnach Francois Fillon auf dem dritten Platz, knapp vor Jean-Luc Mélenchon.

Die Zahlen von der AFP: Macron 23 bis 24 Prozent; Le Pen 21,6 bis 23 Prozent; François Fillon 19 bis 20,3 Prozent; Jean-Luc Mélenchon 19,5 bis 20 Prozent; Benoit Hamon 6 bis 7 Prozent.

Die Zahlen sind noch ausgesprochen vorläufig, bestätigen aber die Exit Polls des belgischen Senders rtbf.

Macron, der lange als Wirtschaftsminister in der Regierung von Francois Hollande gearbeitet hat, steht im wesentlichen für eine Fortsetzung der Politik von Hollande. Le Pen hat zwar radikale Schritte wie ein EU-Referendum angekündigt. Es ist aber noch unklar, ob sie diese Positionen auch durchsetzen kann. Die Ratingagentur Standard & Poor’s hatte vor einiger Zeit erklärt, dass sie im Falle des Euro-Austritts von Frankreich umgehend die Zahlungsunfähigkeit des Landes erklären würde.

*** Für PR, Gefälligkeitsartikel oder politische Hofberichterstattung stehen die DWN nicht zur Verfügung: Unsere Prinzipien: Kritische Distanz zu allen und klare Worte. Das gefällt natürlich vielen nicht: Der Bundesregierung, den EU-Behörden, den Netzwerken der Parteien, den Lobbyisten, Medien unter staatlicher Aufsicht, verschiedenen Agitatoren aus dem In- und Ausland. Diese Player behindern uns nach Kräften und attackieren unser Geschäftsmodell.

Daher bitten wir Sie, liebe Leserin und Leser, um Ihre Unterstützung: Sichern Sie die Existenz der DWN!

Hier können Sie sich für einen kostenlosen Gratismonat registrieren. Wenn dieser abgelaufen ist, erhalten Sie automatisch eine Nachricht und können dann das Abo auswählen, das am besten Ihren Bedürfnissen entspricht. Einen Überblick über die verfügbaren Abonnements bekommen Sie hier. ***