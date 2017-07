Hamburg: Ein Toter, vier Verletzte bei Messerattacke in Supermarkt

Kriminalität

In Hamburg wurde bei einer Messerattacke ein Mensch in einem Supermarkt getötet.

Bei der Messerattacke in einem Hamburger Supermarkt sind nach Angaben der Polizei ein Mensch getötet und vier weitere verletzt worden, einer davon schwer. Die Polizei ermittele in alle Richtungen, sagte Polizeisprecher Timo Zill am Freitag am Tatort. Hinweise auf einen zweiten Täter gebe es derzeit nicht. Die Hintergründe der Tat, die nach Zills Angaben mit einem Küchenmesser ausgeführt wurde, seien nach wie vor ungeklärt. Auch der Tatverdächtige sei leicht verletzt.

Die Hamburger Morgenpost berichtet, dass der Tatverdächtige „mit einem großen Messer“ auf die Unbeteiligten losgegangen sein soll. Der Angreifer soll „unvermittelt“ auf Kunden in dem Supermarkt eingestochen haben. Anschließend flüchtete er aus dem Geschäft. Die Polizei ermittelt laut Mopo auch wegen Terrorverdachts. Die Polizei teilte mit, dass sich die ursprünglich kolportierte Variante eines Raubüberfalls nicht bestätigt habe.

Der NDR berichtet: „Kurz nach der Tat sicherten schwerbewaffnete Polizisten den Tatort ab. Rettungskräfte rückten mit einem Großangebot an, auch ein Rettungshubschrauber landete auf der Fuhlsbüttler Straße. Die Polizei errichtete Straßensperren. Autofahrer sollten den Bereich Fuhlsbüttler Straße / Hermann-Kauffmann-Straße weiträumig umfahren.“

