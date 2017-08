Singapurs Staatsfonds nimmt deutsche Unternehmen ins Visier

Wirtschaft

Singapurs Staatsfonds Temasek schaut sich derzeit in Deutschland nach Beteiligungsmöglichkeiten und Übernahmezielen um.

Der kapitalstarke Singapurer Staatsfonds Temasek will sich bei deutschen Unternehmen einkaufen. „Wir wollen uns verstärkt Deutschland zuwenden“, sagte der Leiter des Portfoliomanagements Europa, Tan Chong Lee, der Welt am Sonntag. „Wir haben uns bereits Unternehmen in Berlin und München angeschaut.“

Um die Investitionen vorzubereiten, seien zwei Deutsche in ein Beratergremium aufgenommen worden, das Temasek bei der Auswahl von Zielen unterstützen solle, sagte Tan der Zeitung. Dies seien der ehemalige Allianz-Chef Michael Diekmann sowie der Bosch-Aufsichtsratsvorsitzende Franz Fehrenbach. Im Fokus stünden für Temasek die Industrie-Branche, aber auch Unternehmen aus den Sektoren Konsum, Technologie, Landwirtschaft, Pharma, Biotech und Dienstleistungen.

„Wir wollen die Firmen nicht sanieren oder das Management austauschen“, sagte Tan. „Wir sind aber auch bereit, Unternehmen ganz zu übernehmen.“ Vielmehr seien jedoch Minderheitsbeteiligungen geplant. Nur gemeinsam mit einer Private-Equity-Firma sei eine komplette Übernahme denkbar.

