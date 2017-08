Ghostwriter erwartet baldigen Rücktritt von US-Präsident Trump

Ein ehemaliger Ghostwriter von Donald Trump ist überzeugt, dass der US-Präsident noch dieses Jahr zurücktreten wird. Der Verfasser von Trumps berühmtem Buch „The Art of the Deal“ (Die Kunst des Erfolges), Tony Schwartz, erklärte am Mittwochabend über den Kurzbotschaftendienst Twitter: „Trump wird zurücktreten und seinen Sieg verkünden“, bevor er wegen der Russland-Affäre gezwungen werde.

Trump’s presidency is effectively over. Would be amazed if he survives till end of the year. More likely resigns by fall, if not sooner.

