Israel: Mädchen findet extrem seltenen „Halb-Schekel“

Israel

Ein israelisches Mädchen hat eine sehr alte und wertvolle antike Münze gefunden.

Ein achtjähriges Mädchen in Israel hat eine sehr seltene antike Schekel-Münze gefunden, berichtet The Times of Israel. Die Münze, bei der es sich offenbar um einen sogenannten „halben Schekel“ handelt, stammt wahrscheinlich aus der Zeit des jüdischen Aufstandes gegen die römische Besatzung und ist damit über 2000 Jahre alt.

Der Schekel wurde von dem Mädchen einige Zeit verwahrt, bis sein Vater auf das Fundstück aufmerksam wurde. Verwandte, die sich in jüdischer Geschichte und Numismatik auskennen, erkannten schließlich, dass es sich um einen Sensationsfund handelt.

*** Für PR, Gefälligkeitsartikel oder politische Hofberichterstattung stehen die DWN nicht zur Verfügung. Daher bitten wir Sie, liebe Leserin und Leser, um Ihre Unterstützung! Hier können Sie sich für einen kostenlosen Gratismonat registrieren. Wenn dieser abgelaufen ist, erhalten Sie automatisch eine Nachricht und können dann das Abo auswählen, das am besten Ihren Bedürfnissen entspricht. Einen Überblick über die verfügbaren Abonnements bekommen Sie hier. ***