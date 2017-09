Medien berichten von Explosion in Londoner U-Bahn

Welt

Medienberichten zufolge hat es in einer Londoner U-Bahn-Station eine Explosion gegeben.

Services are now suspended btn Edgware Rd & Wimbledon while police respond to an incident. Tkt accepted on Buses, South Western & Overground — TfL Travel Alerts (@TfLTravelAlerts) 15. September 2017

In London hat es am Freitag nach Medienberichten eine Explosion in der U-Bahn gegeben. Die Polizei bestätigte einen Vorfall an der Station Parsons Green im Westteil der Stadt. Passagiere hätten nach der Explosion eines weißen Behälters Verbrennungen im Gesicht erlitten, berichtete die Zeitung Metro auf ihrer Webseite. Auf Twitter veröffentlichte Fotos zeigen Frauen, die von Rettungskräften versorgt werden. Der Verkehr der Linie District Line zwischen den U-Bahn-Stationen Earls Court und Wimbledon wurde eingestellt, teilten die Behörden mit.

‘Explosion’ on London underground train linehttps://t.co/6pfhNstADJ Verzonden via @updayUK — Berry vander Heijden (@Berryvdh) 15. September 2017

Bewaffnete Polizeieinheiten trafen am Ort des Geschehens ein, berichtete ein Fotograf der Nachrichtenagentur Reuters. Eine Augenzeugin sagte, sie sei bei einer Massenflucht in der U-Bahn-Station Parsons Green verletzt worden. In Großbritannien ist die Terrorwarnstufe hoch. Bei vier Anschlägen in diesem Jahr wurden 36 Menschen getötet.

