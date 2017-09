Trump betont von UN Rolle der Nationalstaaten

Geopolitik

US-Präsident Donald Trump hat vor den UN die Bedeutung der Nationalstaaten hervorgehoben.

In seiner ersten Rede vor den Vereinten Nationen hat

US-Präsident Donald Trump seine Vorstellung von einer nationalstaatlich ausgerichteten Weltordnung erläutert. In der Außenpolitik werde er sich konsequent am Eigeninteresse der USA orientieren: „So lange ich dieses Amt bekleide, werde ich die Interessen Amerikas vor allen anderen verteidigen“, sagte Trump am Dienstag zum Auftakt der UN-Generaldebatte in New York.

Ihm schwebe eine Weltordnung vor, in der selbstbestimmte und starke Staaten im eigenen Interesse zusammenarbeiten. „Indem wir die Verpflichtungen gegenüber unseren Nationen erfüllen, erkenne wir auch an, dass es in aller Interesse ist, eine Zukunft anzustreben, in der alle Nationen souverän, wohlhabend und sicher sein können“, sagte der Präsident, der im Wahlkampf mit dem Slogan „America First“ („Amerika zuerst“) für sich geworben hatte.

Seine Vision stehe nicht im Widerspruch zu den Zielen der Vereinten Nationen, argumentierte Trump. „Amerika tut mehr als nur für die Werte der Charta der Vereinten Nationen zu sprechen“, sagte er. „Unsere Bürger haben den höchsten Preis gezahlt, um unsere Freiheit und die Freiheit vieler Nationen, die hier in diesem Saal versammelt sind, zu verteidigen.“

Trump beichnete den Iran als „Schurkenstaat“, der einer „korrupten Diktatur“ unterworfen sei. Die Bevölkerung

des Iran wünsche einen Wechsel. Das Atomabkommen, das die fünf UN-Veto-Mächte und Deutschland in der Amtszeit seines Vorgängers Barack Obama mit dem Iran

abgeschlossen hatten, sei eine „Schande“, fügte Trump hinzu.

Das Wiener Atomabkommen vom Dezember 2015 verpflichtet Teheran, seine Urananreicherung zu zivilen Zwecken drastisch herunterzufahren und verschärfte

internationale Kontrollen zuzulassen. Im Gegenzug sollen die Strafmaßnahmen gegen das Land schrittweise aufgehoben werden.

Über das Atomabkommen sei „noch nicht das letzte Wort gesprochen“, sagte Trump. Er ließ offen, ob sein Land an dem Abkommen festhalten oder daraus

aussteigen wolle. Eine Entscheidung darüber hatte er kürzlich für Mitte Oktober in Aussicht gestellt. „Die ganze Welt“ solle die Forderung seiner

Regierung unterstützen, dass der Iran den Weg von „Tod und Zerstörung“ verlassen müsse, sagte Trump.

Trump drohte Nordkorea im Falle einer Bedrohung der Vereinigten Staaten mit der Zerstörung. So lange die Regierung in Pjöngjang nicht einlenke, „haben wir keine andere Wahl als die totale Zerstörung Nordkoreas“, sagte Trump.

In Anspielung auf Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und den Raketentests seines Landes sagte Trump: „Der Raketenmann ist auf einer Selbstmordmission für sich selbst und sein Regime.“ Trump rief die UN-Mitglieder zur Zusammenarbeit auf, die Regierung Kims zu isolieren, bis sie ihr feindseliges Verhalten aufgebe.

*** Für PR, Gefälligkeitsartikel oder politische Hofberichterstattung stehen die DWN nicht zur Verfügung. Daher bitten wir Sie, liebe Leserin und Leser, um Ihre Unterstützung! Hier können Sie sich für einen kostenlosen Gratismonat registrieren. Wenn dieser abgelaufen ist, erhalten Sie automatisch eine Nachricht und können dann das Abo auswählen, das am besten Ihren Bedürfnissen entspricht. Einen Überblick über die verfügbaren Abonnements bekommen Sie hier. ***