Ruhiger Handel an der Börse in Frankfurt

Aktien

Auf die gestiegene Unsicherheit nach der Bundestagswahl reagiert der deutsche Aktienmarkt mit Stagnation.

Die Aussicht auf zähe Koalitionsverhandlungen und der Einzug der AfD in den deutschen Bundestag sorgen für Unsicherheit an der Börse. Der Dax fiel zu Handelsstart am Montag um 0,2 Prozent auf 12.570 Punkte, wie Reuters berichtet. Am frühen Mittag gab es ein Plus von etwa 0,1 Prozent. Der Euro gab einen halben US-Cent auf 1,1907 Dollar nach. Das stützte den Dax etwas, da durch eine schwächere Gemeinschaftswährung Waren von Unternehmen aus der Euro-Zone günstiger werden und ihre Wettbewerbsfähigkeit steigt. „Für den Moment ist Unsicherheit das wichtigste Ergebnis dieser Wahl aus Kapitalmarktsicht“, sagte der Leiter des Portfoliomanagement bei der Union Investment, Björn Jesch. „Die politischen Vorgaben für die Börsen bestehen dieser Tage vor allem aus Fragezeichen.“

Die großen Parteien CDU/CSU und SPD mussten bei der Bundestagswahl am Sonntag herbe Verluste einstecken. Mit über zwölf Prozent wurde die AfD drittstärkste Kraft. Die SPD will in die Opposition wechseln, Kanzlerin Angela Merkel kann daher wohl nur mit der FDP und den Grünen weiterregieren. „Dreierbündnisse sind schwierig zu bilden und nicht selten instabil“, sagte der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel. „Das muss zwar für eine Jamaika-Koalition per se nicht gelten, doch an den Finanzmärkten könnte es zur Furcht eines politisch nicht mehr ganz so stabilen Deutschlands kommen.“

Die Stimmung unter den Führungskräften deutscher Firmen hat sich vor der Bundestagswahl überraschend eingetrübt. Der Geschäftsklima-Index fiel im September auf 115,2 von 115,9 Punkten im Vormonat, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner Umfrage unter 7000 Managern mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten dagegen mit einem leichten Anstieg auf 116,0 Zähler gerechnet.

„Die neue Legislaturperiode startet trotzdem mit dem Rückenwind einer starken Konjunktur“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest mit Blick auf die künftige Bundesregierung. Die Manager beurteilten sowohl ihre Geschäftslage als auch die Aussichten für die kommenden sechs Monate schlechter als zuletzt. Die Umfrage wurde bereits vor der Bundestagswahl abgeschlossen.

Die Bremer Landesbank geht davon aus, dass sich die politischen Rahmenbedingungen für die Finanzmärkte eintrüben werden: „Nun kommt die Bundesrepublik nach der Bundestagswahl in zarten Ansätzen als potentieller Belastungsfaktor in das Spiel. Das Ergebnis der Bundestagswahl lieferte eine kritische Konstellation, da ultimativ nur die so genannte Jamaika-Koalition vor dem aktuellen Informationshintergrund (CDU/CSU mit FDP und Grünen) eine ernst zu nehmende Alternative bietet. Die Verluste der so genannten Volksparteien implizieren nach vorne schauend eine erschwerte Lage, Deutschland in der Zukunft stabil und das Vertrauen fördernd zu steuern. Es ist richtig, dass die SPD eine starke Oppositionsrolle anstrebt. Die Erfahrungen im Regime Merkel sind die, dass die Koalitionspartner von Frau Merkel geschliffen wurden. Der Bundestag verdient eine veritable Opposition, ansonsten würde das demokratische System unterhöhlt. Ob die Jamaika-Koalition zustande kommt, lässt sich heute nicht beantworten. Die Differenzen zwischen FDP und Grünen sind in vielen Feldern ausgeprägt. Der Weg zur Koalition wird von daher steinig. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer erfolgreichen Koalitionsbildung kommt liegt bei 70%. Fazit: Die Wirtschaft ist mit einer Vielzahl von potentiellen Krisenverschärfungen konfrontiert. Ein solches Szenario ist für die Investitionstätigkeit wenig förderlich. Die aktuelle Konstellation wird zu einer leicht erhöhten Risikoaversion an den Märkten führen“, schreibt die Landesbank.

