EU will gemeinsame Einlagensicherung stufenweise einführen

Sparguthaben

Die EU-Kommission will die gemeinsame Einlagensicherung schrittweise einführen.

Eine gemeinsame Einlagensicherung für Bankguthaben (Edis) soll nach dem Willen der EU-Kommission in Stufen eingeführt werden und damit langsamer als bislang geplant. In einer ersten Phase sollen bei Bank-Pleiten die Guthaben der Sparer gesichert, nicht aber die Verluste des Finanzhauses aufgefangen werden, erklärte die EU-Kommission am Mittwoch und bestätigte damit eine Reuters-Meldung von voriger Woche. Erst in einer zweiten Phase sollen dann auch die roten Zahlen des Geldinstituts ausgeglichen werden. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass die Bank ihre ausfallgefährdeten Kredite deutlich reduziert habe.

Mit dem gegenüber dem ursprünglichen Plan stark abgeschwächtem Vorstoß will die Kommission dazu beitragen, die Bedenken im Europäischen Parlament und unter den Mitgliedsländern zu zerstreuen. Edis stößt insbesondere in der Bundesregierung und bei deutschen Banken auf Skepsis. Die Geldhäuser fürchten, dass sie in Haftung genommen werden, wenn Institute in anderen Mitgliedsländern in Schieflage geraten. Mit einer gemeinsamen Einlagensicherung soll die EU-Bankenunion vollendet werden. Diese war 2012 von der Brüssler Behörde vorgeschlagen worden, um nach der Finanzkrise das Vertrauen in die Finanzhäuser und den Euro wiederherzustellen.

Der modifizierte Ansatz sei nicht überzeugend, erklärte der Branchen-Dachverband Deutsche Kreditwirtschaft. Die Kommission verfolge unverändert ihr Ziel, die Einlagensicherung vollständig zu vergemeinschaften.

Aktuell sind laut EU-Regeln alle Bankguthaben bis zu 100.000 Euro gesetzlich garantiert. Bestehende nationale Sicherungssysteme zum Schutz der Sparer gelten aber als unzureichend, sollte es zu einer großen Bankenkrise in Europa kommen.

Gleichzeitig arbeitet die EU-Kommission an Vorschlägen, damit Banken ihre Problemkredite in den Griff bekommen. Die Kommission will im Frühjahr ein entsprechendes Gesetzesvorhaben präsentieren. Teil davon soll unter anderem ein Sekundärmarkt für die Darlehen werden. Zudem erwägt sie, Mindestniveaus für die Abdeckung von Problemkrediten über Rückstellungen festzuschreiben.

Der Vorstoß der EU-Kommission zielt in die gleiche Richtung wie neue Richtlinien der EZB-Bankenaufsicht, über die inzwischen ein Streit entbrannt ist. Nach diesen müssen Geldhäuser künftig mehr Vorsorge für faule Kredite betreiben. Ab 2018 sollen sie alle Darlehen, die neu als ausfallgefährdet eingestuft werden, nach spätestens sieben Jahren vollständig über Rückstellungen abdecken. Allein in der Euro-Zone sitzen Banken immer noch auf faulen Krediten im Volumen von mehr als 900 Milliarden Euro.

