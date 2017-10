Rajoy droht Katalonien mit Ende der Autonomie

Europa

Die spanische Regierung will sich nicht mit dem unklaren Zustand in Katalonien abfinden.

Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy hat am Mittwoch auf die Unabhängigkeitserklärung Kataloniens in Bezug auf die Ankündigung des Präsidenten von Katalonien, Carles Puigdemont, reagiert. Das berichtet El Pais. Nach einem außerordentlichen Ministerrat hat Rajoy die Übersendung einer Anfrage an die katalanische Regierung angekündigt, um zu klären, ob sie die Unabhängigkeit erklärt hat. Damit soll die „Konfusion“ beendet werden, die nach der Erklräung von Puigdemont am Dienstag herrscht. Rajoy sagte, dass dieser Schritt die Vorstufe zur Aktivierung von Artikel 155 der Verfassung sei. Artikel 155 beschreibt den Weg, wie einer Region die Autonomie entzogen werden kann. Katalonien würde dann unter spanische Zwangsverwaltung gestellt werden.

Rajoy schrieb auf Twitter, dass Puigdemont die Konfusion nach seiner Erklärung beenden müsse, wenn er im Rahmen der Legalität bleiben wolle.

Si Puigdemont vuelve a la legalidad, se pone fin a la incertidumbre. Abogamos por recuperar la normalidad institucional #CMin pic.twitter.com/CPEbmu88a7 — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) October 11, 2017

Puigdemont hatte am Dienstag gesagt, dass Katalonien zwar die Unabhängigkeit anstrebe, diese jedoch im Dialog mit Madrid erreichen wolle.

*** Für PR, Gefälligkeitsartikel oder politische Hofberichterstattung stehen die DWN nicht zur Verfügung. Daher bitten wir Sie, liebe Leserin und Leser, um Ihre Unterstützung! Hier können Sie sich für einen kostenlosen Gratismonat registrieren. Wenn dieser abgelaufen ist, erhalten Sie automatisch eine Nachricht und können dann das Abo auswählen, das am besten Ihren Bedürfnissen entspricht. Einen Überblick über die verfügbaren Abonnements bekommen Sie hier. ***