Nasdaq Stockholm startet weltweit ersten Ether-Handel

Ab sofort können Investoren an der Nasdaq Stockholm ein Wertpapier handeln, das den Euro-Preis der zweitgrößten Kryptowährung Ether abbildet. Am Mittwoch teilte das Finanzunternehmen CoinShares den Start dieses neuen Wertpapiers mit.

First-ever Ether ETP out today in Sweden from @xbtprovider as their Bitcoin ETN hits $280m, the one Mark Cuban uses.. pic.twitter.com/LwbMjvOZHa

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 11, 2017