Hochrechnung Österreich: ÖVP gewinnt, SPÖ knapp auf Platz 2

Europa

Die zweite Hochrechnung für Österreich liegt vor.

Die Hochrechnung des ORF (18.27 Uhr, inklusive Wahlkartenprognose) sieht die ÖVP mit 31,7 Prozent klar auf dem ersten Platz der Nationalratswahl in Österreich. Das ist ein Plus von 7,7 Prozent. Die SPÖ liegt demnach auf dem zweiten Platz und kommt auf 27 Prozent, das ist ein Plus von 0,2 Prozent. Die FPÖ wird Dritter und kommt auf 25,9 Prozent, ein Plus von 5,4 Prozent. Die Grünen kommen auf 3,8 Prozent und verlieren damit 8,6 Prozent – mit diesem Ergebnis würden die Grünen aus dem Nationalrat fliegen. Die Neos kommen auf 5,1 Prozent (plus 0,1), die Liste Peter Pilz erreicht 4,3 Prozent – Pilz und Neos wären damit drin.

Die Hochrechnung beruht vor allem auf ländlichen Regionen, Städte sind noch nicht angemessen einbezogen. Laut ORF beträgt die Schwankungsbreite 1,8 Prozent.

*** Für PR, Gefälligkeitsartikel oder politische Hofberichterstattung stehen die DWN nicht zur Verfügung. Daher bitten wir Sie, liebe Leserin und Leser, um Ihre Unterstützung! Hier können Sie sich für einen kostenlosen Gratismonat registrieren. Wenn dieser abgelaufen ist, erhalten Sie automatisch eine Nachricht und können dann das Abo auswählen, das am besten Ihren Bedürfnissen entspricht. Einen Überblick über die verfügbaren Abonnements bekommen Sie hier. ***