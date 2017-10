Deutsche Bank leitet Börsengang der Vermögensverwaltung ein

Deutsche Bank

Die Deutsche Bank hat die ersten Vorbereitungen für den Börsengang der Vermögensverwaltung eingeleitet.

Die Deutsche Bank hat den Startschuss für den Börsengang ihrer Vermögensverwaltung gegeben. Das Institut habe am Montag andere Banken eingeladen, sich um entsprechende Beratungsmandate für das milliardenschwere Projekt zu bewerben, sagten zwei mit den Gesprächen vertraute nicht namentlich genannte Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Ein Sprecher des Geldhauses wollte die Information nicht kommentieren.

Die Deutsche Bank will ihre Vermögensverwaltungssparte – Deutsche Asset Management – demnächst an die Börse bringen, erwartet wird dies frühestens in der ersten Jahreshälfte 2018. Die Mandatierung der begleitenden Banken ist einer der ersten Schritte auf diesem Weg. Üblicherweise dauert es von dem Zeitpunkt, zu dem die Berater bestimmt sind, bis zum Börsengang noch fünf bis sechs Monate. Geht man davon aus, dass die Auswahl der Institute nach einem Monat abgeschlossen ist, dann wäre ein Börsengang im April oder Mai realistisch.

Derzeit ist die Bank noch damit beschäftigt, die Sparte vom restlichen Konzern technisch abzutrennen. Das dürfte sich noch bis Ende Oktober hinziehen. Die Vermögensverwaltung, zu der das Geschäft mit institutionellen Kunden sowie die Publikumsfonds-Marke DWS gehören, wird von Analysten insgesamt mit rund acht Milliarden Euro bewertet. Schon mit dem Verkauf von 25 Prozent der Anteile ließen sich also bis zu zwei Milliarden erlösen.

Die Deutsche Bank hat ihre Vermögensverwaltung in den vergangenen Jahren umgebaut, nachdem der Verkauf einzelner Teile nicht geglückt war. Das verwaltete Vermögen liegt bei gut 700 Milliarden Euro. Als Haupteignerin würde die Bank auch nach einem erfolgreichen Gang aufs Parkett weiter die Hand auf dem Fonds-Vertriebsnetz halten.

