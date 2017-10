Messerattacke in München: Vier Verletzte

Deutschland

Bei einer Messerattacke in München wurden vier Personen verletzt.

Im Zentrum Münchens ist es am Samstagmorgen zu einer Messerattacke gekommen. Der Münchner Merkur berichtet von vier Verletzten. Die Verletzungen seien nur leichter Natur. Laut Polizei schwebe niemand in Lebensgefahr. Der Täter soll unter anderem am Rosenheimer Platz, am Paulaner Platz und an der Ständlerstraße zugestochen haben.

Die Polizei hat die Bevölkerung zu Vorsicht, aber auch zu Besonnenheit und Ruhe aufgerufen. Sie möge die Tatorte meiden.

Warning: please avoid area around #Rosenheimerplatz,Ostbahnhof&Ostpark! The offender is still on the run.If possible stay in your houses — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 21, 2017

We are searching for the offender with all police officers available. Until now we know nothing about the motivation. #Rosenheimerplatz — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 21, 2017

40 years, man on the go with black. Wheel, grey trousers, green jacket, backpack with a sleeping mat. #Rosenheimerplatz#StaySafe https://t.co/t0lt6Uj8Wc — SHIV RANJAN KAUSHIK (@shivranjan007) October 21, 2017

«Es sind nicht hilfreiche Spekulationen im Umlauf», twitterten die Beamten. Ein Sprecher der Polizei wollte um 11.15 Uhr am Rosenheimer Platz nähere Informationen geben.

Das Leben rund um den Rosenheimer Platz lief unterdessen zunächst weitgehend normal weiter. Die Geschäfte hatten geöffnet, beim Verkehr gab es keine größeren Beeinträchtigungen.

