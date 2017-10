Tschechien: Euroskeptiker Babis vor Wahlsieg, Sozialdemokraten stürzen ab

Europa

In Tschechien wird es künftig eine eher euroskeptische Regierung geben.

Bei der Parlamentswahl in Tschechien zeichnet sich laut AFP ersten Teilergebnissen einen deutlichen Erfolg des Milliardärs Andrej Babis ab. Seine ANO-Partei lag nach Schließung der Wahllokale am Samstag auf Platz eins, auf Platz zwei folgte die rechtsextreme SPD. Die sozialdemokratische Partei (CSSD) des scheidenden Ministerpräsidenten Bohuslav Sobotka stürzte auf Platz sechs ab.

Nach Auszählung in knapp 31 Prozent der Wahllokale kam Babis‘ ANO-Partei auf 31,69 Prozent der Stimmen, die islamfeindlichen SPD erhielt 11,58 Prozent er Stimmen. Die CSSD bekam demnach nur noch 7,85 Prozent.

Der 63-jährige Unternehmer und ehemalige Finanzminister Babis ist zwar für den Verbleib Tschechiens in der EU, jedoch gegen die aktuelle Einwanderungspolitik und lehnt die Einführung des Euro ab. Im Wahlkampf prangerte Babis außerdem die Korruption in Tschechien an.

Babis könnte für die EU auch bei den Brexit-Verhandlungen ein unbequemer Partner werden: In einem Interview mit Bloomberg sagte Babis im Januar, dass es für Tschechien wichtig sei, einen guten Deal mit Großbritannien zu schließen, um die Rechte der 40.000 in Großbritannien lebenden tschechischen Staatsbürger zu sichern. Außerdem sei Großbritannien ein wichtiger Handelspartner für Tschechien.

Wegen des Verdachts auf Subventionsbetrug verlor er im Mai sein Amt als Finanzminister und im September seine parlamentarische Immunität. Der Gründer des Lebensmittel-, Chemie- und Medienkonzerns Agrofert bestreitet die gegen ihn erhobenen Vorwürfe.

