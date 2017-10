Angriff auf den Dollar: China bereitet Petro-Yuan vor

Geopolitik

China könnte bereits in zwei Monaten seine ersten Öl-Kontrakte in Yuan denominieren.

China bereitet offenbar einen ernsthaften Versuch vor, den Dollar als Weltleitwährung herauszufordern. Adam Levinson vom Hedgefonds-Manager Graticule Asset Management Asia sagte Bloomberg TV, China werde in den kommenden zwei Monaten damit beginnen, Lieferverträge für Öl in Yuan abzuschließen. Dies werde ein „Weckruf“ für Investoren sein wird, die diese Pläne bisher nicht zur Kenntnis genommen haben.

Levinson, der Gründer und Chief Investment Officer des in Singapur ansässigen Graticule-Fonds, sagte am Dienstag in einem Interview mit Bloomberg-TV: „Der Weg zu einem so genannten ,Petro-Yuan‘ ist eine große Sache.“

Levinson sagte, der Öl-Handel in Yuan werde nicht nur zur Absicherung von Investoren dienen, sondern auch der chinesischen Regierung die Möglichkeit geben, den Yuan für den internationalen Handel zu positionieren.

Levinson erwartet, dass chinesische Ölgesellschaften voraussichtlich Ankerinvestoren beim Börsengang des staatlichen saudischen Ölkonzerns Saudi Aramco sein würden. Derzeit überlegt die Regierung in Riad, ob sie den Börsengang etwas nach hinten verschieben sollte. Die Regierung befindet sich in engen Gesprächen mit der Regierung in Peking, die Interesse daran gezeigt hat, außerhalb eines IPO in Saudi Aramco zu investieren.

Die Pläne der Chinesen sind seit längerem bekannt, weil China von der Abhängigkeit des Petro-Dollar wegkommen möchte. Die chinesischen Interessen decken sich mit jenen von anderen Erdöl-Staaten: Russland will aus geopolitischen Gründen weg vom Petro-Dollar, wobei allerdings der starke Dollar den Russen bisher geholfen hat, die Verluste auszugleichen, die vom niedrigen Ölpreis herrühren. Venezuela hatte erst vor einigen Tagen angekündigt, Öl künftig in Yuan und Rubel handeln zu wollen.

China will den Yuan als Weltwirtschaftswährung positionieren. Aktuell spielt der Yuan im Währungskorb noch keine bedeutende Rolle. Doch die Chinesen arbeiten an der langfristigen Strategie. So ist der Yuan mittlerweile an vielen Handelsplätzen konvertierbar. China gab vor einigen Tagen bekannt, bei der ältesten Privatbank Luxemburgs einsteigen zu wollen.

