Schwere Vorwürfe: Sexuelle Übergriffe im EU-Parlament

EU

Mehrere Frauen haben schwere Vorwürfe gegen das EU-Parlament erhoben. Es geht um sexuelle Belästigungen.

Mehrere Abgeordnete haben laut AFP ihre Stimme gegen sexuelle Belästigungen im EU-Parlament erhoben. Die Realität sexueller Belästigungen sei „leider überall zu finden, auch hier im Parlament“, sagte die spanische Sozialistin Iratxe García Pérez am Mittwoch während einer mehrstündigen Debatte.

Der österreichische Standard, eine ausgesprochen EU-freundliche Zeitung, berichtet: „In den vergangenen Tagen erreichten Berichte über sexuelle Belästigungen von Frauen durch Abgeordnete des EU-Parlaments und ihre Mitarbeiter ein neues Ausmaß. Von Gegrapsche, unsittlichen Angeboten, sexuellem Bedrängen bis hin zu Vergewaltigungen finden sich die verschiedenen Formen sexueller Gewalt auf der Liste der Anschuldigungen.“

Eine Frau nannte das EU-Parlament in der „Sunday Times“ eine „Brutstätte der sexuellen Belästigung“. Zwei ehemalige EU-Mitarbeiterinnen berichten von Vergewaltigungen durch Kollegen. EU-Arbeitsverträge sollen laust Times als Gegenleistung für Sex angeboten worden sein. In einem Fall habe ein Parlamentarier vor einer jungen Assistentin masturbiert. Das US-Magazin Politico berichtet von mindestens 87 Frauen, die belästigt worden sein sollen. Die Sunday Times nannte namentlich einen grünen Abgeordneten, der eine sexuell aggressive SMS an eine Mitarbeiterin geschickt haben soll.

.@TerryReintke: Sexual harassment, in the @Europarl_EN, on the streets & anywhere needs to be fought together, by women & men! #MeToo pic.twitter.com/ZEMLSDsoor — Europagruppe GRÜNE (@Gruene_Europa) October 25, 2017

Das Problem könnte für die EU erheblich sein: Das EU-Parlament hat sich – gemeinsam mit dem Rat und der Kommission – bisher stets als Hüter der sogenannten europäischen Werte positioniert. Viele politische Entscheidungen wurden ausdrücklich mit dem Verweis auf ethisch-moralische Ansprüche begründet. Viele der EU wohlgesonnene Beobachter sind überrascht, dass der Skandal der sexuellen Belästigung ausgerechnet das EU-Parlament erreicht. Von diesem Gremium hatten viele EU-Bürger besonders hohe Maßstäbe erwartet.

Doch nun hat das Gremium offenkundig ein Problem: Im EU-Parlament, „im Herzen der europäischen Demokratie“ würden Frauen sexuell belästigt, bekräftigte die polnische Konservative Jadwiga Wisniewska. Die betroffenen Frauen müssten endlich ihr Schweigen brechen und laut rufen, „es reicht.“ Die schwedische Grüne Malin Björk beklagte eine „Machokultur“ im Straßburger Parlament.

Plötzlich seien alle schockiert, stellte die Österreicherin Angelika Mlinar von der liberalen Partei NEOS fest. Es sei höchste Zeit, Verhaltensweisen zu bekämpfen, die seit jeher das Leben der Frauen belasteten. „Wir müssen von einem Hashtag ‚MeToo‘ zu einem Hashtag ‚NotMe‘ kommen“, betonte sie in Anspielung auf die weltweite Internet-Kampagne im Zuge der Vorgänge um den US-Produzenten Harvey Weinstein.

Green MEPs are really supportive of the resolution against sexual harassment in the EU. Almost no space on it anymore! #metoo #metooEU pic.twitter.com/6NpXf0W5sW — Terry Reintke (@TerryReintke) October 25, 2017

Mehrere Parlamentarierinnen verwiesen auf eine Umfrage, nach der ein Drittel aller Frauen in der EU mindestens ein Mal Opfer von sexueller Belästigung oder Gewalt wurde. „Me too“, sagte die deutsche Grüne Terry Reintke. „Auch ich wurde sexuell belästigt, wie Millionen von Frauen in der EU.“ Die Italienerin Eleonora Forenza von der Linksfraktion berichtete, wie sie als junge Studentin von einem 70 Jahre alten Hochschullehrer missbraucht wurde.

Our group is united in saying NO to sexual harassment! It's time to break the silence. #Metoo pic.twitter.com/beJqEvP86W — Greens in the EP (@GreensEP) October 25, 2017

Der SPD-Abgeordnete Udo Bullmann beklagte eine „Kultur der Zulässigkeit“, die sich etwa in sexistischen Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump widerspiegele. Dies habe immer mit „Gewalt und Unterdrückung“ zu tun, betonte Bullmann, einer der wenigen männlichen Redner während der Debatte.

Sein französischer Fraktionskollege Edouard Martin forderte konkrete Maßnahmen gegen sexuelle Übergriffe im Parlament. Dazu gehörten sichere Arbeitsverträge für Assistenten. Derzeit schwiegen viele Opfer aus Angst vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes. Außerdem forderte Martin ein „externes Audit“ über die Vorgänge in der EU-Volksvertretung.

Im EU-Parlament gibt es seit einem Jahr eine Beschwerdestelle, an die sich Opfer von Belästigungen aller Art wenden können. Einer Sprecherin des Parlaments zufolge hat dieses Gremium bisher keine formelle Beschwerde wegen sexueller Übergriffe erhalten.

*** Für PR, Gefälligkeitsartikel oder politische Hofberichterstattung stehen die DWN nicht zur Verfügung. Daher bitten wir Sie, liebe Leserin und Leser, um Ihre Unterstützung! Hier können Sie sich für einen kostenlosen Gratismonat registrieren. Wenn dieser abgelaufen ist, erhalten Sie automatisch eine Nachricht und können dann das Abo auswählen, das am besten Ihren Bedürfnissen entspricht. Einen Überblick über die verfügbaren Abonnements bekommen Sie hier. ***