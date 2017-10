Kennedy-Mord: An der entscheidenden Stelle brechen die Akten ab

USA

Die neuen Kennedy-Akten werfen Fragen auf, Antworten auf die Hintergründe der Ermordung des Präsidenten können sie noch nicht geben.

Zum Fall Kennedy gibt es dank der Freigabe von 2.800 Akten einige neue Erkenntnisse. Sie zeigen, dass es Berührungspunkte zwischen den Geheimdiensten und dem in der offiziellen Version als Einzeltäter geführten Lee Harvey Oswald gab. Die Akten sind auch für die Geheimdienste nicht vorteilhaft: Sie zeigen, in welch vielfältiger Weise die Dienste in der Gesellschaft tätig sind und dass sie damals keinerlei Hemmungen hatten, sich über Recht und Gesetz hinwegzusetzen.

Allerdings lassen sich durch die neuen Akten noch keine schlüssigen neuen Abläufe des Mords an John F. Kennedy rekonstruieren. Die Veröffentlichung erfolgte nach massiven Einwänden der Geheimdienste, die zuletzt in der Lage waren, Trump von der Veröffentlichung von 300 besonders sensiblen Seiten abzubringen. Daher lesen sich die Akten jetzt wie ein geschickt gemachter Fortsetzungsroman, dessen neue Folgen mit Spannung erwartet werden dürfen.

Denn aktuell bricht die Dokumentation genau an jener Stelle ab, wo es wirklich interessant werden könnte: Ein streng geheimes Dokument von 1975 für die Rockefeller-Kommission skizziert die Aussage des ehemaligen CIA-Direktors Richard Helms. Laut der Abschrift sagte Helms, er glaube, der ehemalige Präsident Richard Nixon glaubte, die CIA sei für den Tod des südvietnamesischen Präsidenten Ngo Dinh Diem verantwortlich, der nach einem Putsch starb, der mit der CIA in Verbindung gebracht wurde.

„Es gibt absolut keinen Beweis dafür in den Akten der Agentur und die ganze Sache ist, ich meine eher… durch die Tatsache aufgeheizt worden, dass Präsident Johnson herumging und sagte, dass der Grund, warum Präsident Kennedy ermordet wurde, weil er Präsident Diem ermordet hatte und das sei nur … Gerechtigkeit gewesen“, sagte Helms. Helms fügte hinzu: „Woher er das hat, weiß ich nicht.“

Helms wird im unmittelbar danach vom Senatsmitglied Belin gefragt: „Haben Sie irgendwelche Information im Zusammenhang mit der Ermordung von Präsident Kennedy, die in irgendeiner Weise zeigt, dass Lee Harvey Oswald auf eine bestimmte Art ein CIA-Agent oder ein Agent….“ Danach bricht das Dokument ab, die Fortsetzung gehört möglicherweise zu jenen Seiten, die noch unter Verschluss gehalten werden. US-Präsident Trump sagte auf Twitter, dass er hoffe, dass nach der Überprüfung der Akten durch die Geheimdienste in 180 Tagen eine Veröffentlichung erfolgen könne.

Doch auch in den vorliegenden Akten sind einige Details sehr interessant, wenngleich sie so allgemein sind, dass daraus keine kausalen Schlüsse gezogen werden können, die die offizielle Version zu erschüttern.

Laut einem Memo des stellvertretenden Direktors der CIA an den FBI-Leiter erhielt ein leitender Reporter der Cambridge News in England einen anonymen Anruf und sagte, er solle die amerikanische Botschaft in London wegen „großer Neuigkeiten“ kontaktieren, bevor der Anrufer den Hörer abrupt aufhängte. Der Anruf erfolgte 15 Minuten vor der Ermordung von Kennedy.

In einem von FBI-Direktor J. Edgar Hoover herausgegebenen Memo zeigte sich dieser besonders besorgt, dass die Öffentlichkeit dazu gebracht werden müsse zu glauben, Oswald sei ein Einzeltäter und nicht Teil einer größeren Verschwörung.

Hoovers Sorge war in der Tatsache begründet, dass das FBI am Abend vor der Ermordung von Oswald einen Anruf erhalten hatte, in dem ein Mann mit ruhiger Stimme gesagt hätte, ein Komitee hätte die Ermordung Oswalds beschlossen. Oswald wurde tatsächlich am nächsten Tag im Gefängnis mitten unter Reportern und Sicherheitsbeamten von dem Nachtclubbesitzer Jack Ruby erschossen.

Weitere Erkenntnisse:

Ein angeblicher kubanischer Geheimdienstoffizier soll gesagt haben, dass er Oswald gekannt habe. Das Protokoll ist nicht besonders aufschlussreich.

Ein Informant erzählte dem FBI, dass Oswalds Attentäter Jack Ruby enge Verbindungen zur örtlichen Polizei in Dallas unterhielt. Ruby, der mit bürgerlichem Namen Jacob Leon Rubenstein hieß, soll sich mit den Behörden gut gestellt haben, etwa, indem er ihnen in seinem Nachtclub kostenlose Getränke servieren ließ. Ein Freund von Ruby, Lou Lebby, beschrieb ihn in einem FBI-Dokument als emotional und instabil“.

FBI-Direktor Hoover leitete 1963 kurz nach Kennedys Tod ein Memo an das Weiße Haus weiter. Das Memo, das als streng geheim eingestuft wurde, schildert die Einschätzung der US-amerikanischen Quellen über die Reaktion in der UdSSR auf Kennedys Tod. „Laut unserer Quelle glaubten die Vertreter der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, es gäbe eine gut organisierte Verschwörung seitens des Rechtsradikalen in den Vereinigten Staaten, um einen Staatsstreich durchzuführen“, heißt es in dem Memo. „Sie scheinen davon überzeugt zu sein, dass die Ermordung nicht die Tat eines Mannes war, sondern dass sie aus einer sorgfältig geplanten Kampagne hervorgegangen ist, an der mehrere Leute beteiligt waren.“

Die Quelle sagte, dass die Sowjets jede Verbindung zwischen der UdSSR und Oswald in Abrede stellten.

Ein CIA-Memo vom Tag der Ermordung von Kennedy beschreibt ein CIA-Protokoll eines Anrufs von Oswald, der damals in Mexiko-Stadt weilte, an die russische Botschaft in Mexiko. Oswald sprach mit dem Konsul Walerij Wladimirowitsch Kostikow, einem „identifizierten KGB-Offizier“ in gebrochenem Russisch. Der Verfasser des Memos sagte, er habe vom Verbindungsbeamten des FBI erfahren, dass das Büro der Meinung sei, Oswalds Besuch sei mit einem Pass oder Visum möglich.

Oswald wurde von der New Orleans Abteilung des FBI im Oktober 1963 erfasst – einen Monat bevor die Ermordung stattfand. Ein FBI-Bericht in der New Orleans-Abteilung des „Fair Play für Kuba-Komitees“ sagte, dass, während das Komitee inaktiv war, nachdem Oswald die Stadt verlassen hatte. Das FBI plante, „mit kubanischen Quellen für jeden Hinweis auf zusätzliche Aktivitäten“ in Verbindung zu bleiben. Kopien des Berichts wurden an FBI-Divisionen in New York und Dallas geschickt, der Stadt, in der Kennedy getötet wurde.

Die Sowjetunion fürchtete, dass die Ermordung von John F. Kennedy zu einem umfassenden Krieg zwischen ihr und den Vereinigten Staaten führen könnte. Eine in den Dokumenten zitierte CIA-Quelle behauptet, dass Beamte der Kommunistischen Partei glaubten, die Tötung sei Teil einer Verschwörung der „Ultrarechten“ in den USA, und befürchteten, dass „ohne verantwortungsvolle Führung in den USA Rakete in der Sowjetunion. „Sowjetische Beamte beschrieb Mörder Lee Harvey Oswald auch als“ einen neurotischen Wahnsinnigen, der seinem eigenen Land untreu war „und spielte die Bedeutung seiner Zeit innerhalb der Gewerkschaft herunter.

