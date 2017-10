Spaniens Justiz erhebt Anklage gegen Puigdemont

Spanien

Die spanische Generalstaatsanwaltschaft hat Anklage gegen die katalanische Regionalregierung eingereicht.

Die spanische Generalstaatsanwaltschaft hat am Montag gegen den abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont und dessen Regierung beim Obersten Gericht (Audiencia nacional) Anklage wegen „Rebellion“ beantragt. Chefankläger José Manuel Maza erklärte in Madrid, seine Behörde beschuldige die Mitglieder der Regierung in Barcelona, die Krise ausgelöst zu haben, die vergangene Woche zur Erklärung der Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien geführt hatte.

Die Anklage umfasst auch die Tatbestände der „Sezession, Unterschlagung und Amtsmissbrauch“. Die Höchststrafe für „Rebellion“ beträgt in Spanien 30 Jahre Gefängnis. Das Oberste Gericht muss nun über die Zulässigkeit der Anklage entscheiden.

