New York: Mann mäht mit Pick-Up Menschen auf Radweg nieder

Kriminalität

In New York hat ein Mann mehrere Menschen mit einem Auto niedergemäht und getötet.

In New York ist ein Pick-Up mit hoher Geschwindigkeit über einen Radweg gefahren und hat zahlreiche Menschen erfasst. Die Polizei sprach am Dienstag von mehreren Toten und zahlreichen Verletzten. Die New York Times berichtet von mindestens acht Toten.

Die New York Times berichtet, der Mann habe laut Polizei „Alahu Akbar“ gerufen, sei mit Schreckschusswaffen aus seinem Fahrzeug gesprungen und sei darauf von der Polizei erschossen worden.

Bürgermeister Bill de Blasio sagte, es haben sich um einen „feigen Akt des Terrors“ gehandelt. Gouverneur Andrew Cuomo sagte, der Mann habe als „einsamer Wolf“ gehandelt, es gäbe keine Erkenntnisse über eine Zusammenarbeit mit Terror-Gruppen. De Blasio sagte, der Täter sei erschossen worden, bevor er mehr Schaden habe anrichten können.

Fox News zeigte ein Video, auf dem der angebliche Täter zu sehen sein soll. Die Bilder zeigen einen Mann, der planlos zwischen Auto umherirrt.

Das Weiße Haus erklärte, Präsident Donald Trump sei über die Vorgänge informiert.

NYC attack update:

• At least 8 killed

• Mayor: "An act of terror"

• Motorist yelled "Allahu Akbar," per officialshttps://t.co/r0VDb6rD3d — The New York Times (@nytimes) October 31, 2017

Der Polizei zufolge war das Fahrzeug mit einem anderen Wagen zusammengestoßen, nachdem es mehrere Menschen erfasst hatte. Der Fahrzeugführer sei dann aus dem Wagen gestiegen und habe Waffen-Nachbildungen gezeigt. Die Beamten hätten daraufhin auf ihn geschossen.

Zuvor hatte die Polizei getwittert, der Wagen sei im Stadtteil Manhattan nahe des Hudson-River über einen Radweg gefahren. Der Verdächtige befinde sich in Polizei-Gewahrsam.

Ein Zeuge sagte dem Sender ABC Channel 7, ein weißer Pickup-Truck sei mit hoher Geschwindigkeit über den Radweg gefahren und habe mehrere Personen erfasst. Einige Körper hätten anschließend auf dem Boden gelegen. Er habe dann neun oder zehn Schüsse gehört, wisse aber nicht, aus welcher Richtung sie gekommen seien.

Das Büro des New Yorker Gouverneurs Andrew Cuomo erklärte, der Politiker sei auf dem Weg zum Tatort

