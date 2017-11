China und Goldman Sachs wollen Investment-Fonds gründen

China

Die US-amerikanische Großbank Goldman Sachs und der chinesische Staatsfonds CIC wollen einen gemeinsamen Fonds gründen.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs und der staatliche chinesische Investmentfonds CIC stehen offenbar kurz vor der Gründung eines gemeinsamen Fonds. Wie der englischsprachige Dienst von Reuters unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen berichtet, soll der Fonds mit rund 5 Milliarden Dollar ausgestattet werden und insbesondere US-amerikanische Industriebetriebe finanzieren.

Die Gründung des Fonds soll demnach während des Besuchs von US-Präsident Donald Trump in China am Donnerstag bekanntgegeben werden. Er soll amerikanischen Unternehmen helfen, in China zu expandieren.

Ausländische Unternehmen können bislang nur dann in China aktiv werden, wenn sie mit einem chinesischen Pendant zusammenarbeiten. Der Vorstandsvorsitzende von Goldman, Lloyd Blankfein, wird Trump auf seiner Reise nach China begleiten.

