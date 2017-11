Bitcoin wird weltweit an Geldautomaten verfügbar

Bitcoin

Einer der weltweit führenden Hersteller von Geldautomaten will Bitcoin auch über seine Geräte in Europa vertreiben.

Hyosung – einer der weltweit führenden Hersteller von Geldautomaten – wird die Digitalwährung Bitcoin an seinen Geräten in Europa verfügbar machen. Wie das Magazin Cointelegraph berichtet, können die Südkoreaner bereits seit 3 Jahren Bitcoin an den Geräten des Unternehmens kaufen und verkaufen, indem sie eine spezielle App verwenden.

Jetzt wird Hyosung die Dienstleistung auch in Europa und den USA einführen. „In den kommenden Wochen will Hyosung den Bitcoin-Dienst voll in seine international vertriebenen Modelle integrieren, welche etwa nach Europa und in die USA verschifft werden“, schreibt Cointelegraph.

Die Integration von Bitcoin-Diensten bei Geldautomaten ist ein wichtiger Schritt für eine breit angelegte Nutzung der Kryptowährung durch die Allgemeinheit.

