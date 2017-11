USA eröffnen Verfahren gegen Erdogans Goldhändler

Türkei

Die türkische Regierung kritisiert das Verfahren gegen den türkisch-iranischen Geschäftsmann Reza Zarrab mit scharfen Worten. Der Kurs der Lira bricht ein.

Die türkische Regierung hat den in New York anstehenden Prozess gegen den türkisch-iranischen Geschäftsmann Reza Zarrab als „Komplott gegen die Türkei“ bezeichnet. Der Goldhändler werde von der US-Justiz als „Geisel“ festgehalten, sagte der türkische Regierungssprecher und Vize-Ministerpräsident Bekir Bozdag am Montag. „Wir sagen klar, dass dieser Prozess politisch und ohne rechtliche Grundlage ist. Er ist ein Komplott gegen die Türkei.“

Der Kurs der türkischen Lira zum US-Dollar brach nach Eröffnung des Verfahrens auf etwa 3,92 Dollar ein, nachdem er am Morgen noch bei etwa 3,86 Dollar lag. Anfang September lag der Kurs noch bei etwa 3,40 Dollar.

Auch am Anleihemarkt sind die Spannungen zu erkennen. Die Rendite zehnjähriger türkischer Staatsanleihen überstieg erstmals überhaupt die Marke von 13 Prozent.

Reza Zarrab muss sich ab Montag vor einem New Yorker Gericht wegen Vorwürfen verantworten, durch die Einfuhr großer Mengen Gold in den Iran gegen die US-Sanktionen gegen Teheran verstoßen zu haben. Ebenfalls angeklagt ist Mehmet Hakan Attila, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der türkischen Halkbank. Die türkische Regierung dringt seit langem auf die Freilassung der Angeklagten.

Für die türkische Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan ist der Fall brisant, da der Verdacht besteht, dass sie über die Goldgeschäfte Zarrabs informiert war und womöglich sogar selbst davon profitiert hat. Zarrab stand im Dezember 2013 im Zentrum aufsehenerregender Korruptionsermittlungen in der Türkei, bei denen mehrere Minister zurücktreten mussten, bevor Erdogan die Einstellung der Ermittlungen erzwang.

Im März 2016 gelangte die Affäre mit der Festnahme Zarrabs bei der Einreise in die USA aber wieder in die Öffentlichkeit. Medienberichten zufolge hat Zarrab eingewilligt, im Gegenzug für einen Straferlass auszupacken. In den vergangenen Tagen erhob die türkische Regierung harsche Vorwürfe gegen die US-Justiz, und die türkische Staatsanwaltschaft leitete am Samstag Ermittlungen gegen zwei US-Staatsanwälte ein.

Regierungssprecher Bozdag warf ihnen am Montag vor, „offenkundig Druck auf die Angeklagten“ auszuüben, die als „Geiseln“ in den USA gehalten würden. Die Angeklagten sollten dazu gebracht werden, „den Staat der Türkischen Republik zu verleumden, ihre Regierung, ihre Institutionen“, sagte Bozdag. In dem Prozess begann am Montag die Auswahl der Jury, offizieller Start ist eine Woche später.

