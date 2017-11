Sechs Syrer bei Razzien in Deutschland festgenommen

`Geopolitik

Bei Razzien in vier Bundesländern sind sechs Syrer festgenommen worden.

Bei Razzien in vier Bundesländern sind sechs Syrer vorläufig festgenommen worden, wie Reuters berichtet. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Dienstag mitteilte, stehen die Personen im Verdacht, der Extremistenmiliz „Islamischer Staat“ anzugehören. Zudem werden sie verdächtigt, einen Anschlag mit Waffen und Sprengstoff auf ein öffentliches Ziel in Deutschland vorbereitet zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen sei die Anschlagsplanung aber noch nicht abgeschlossen gewesen.

Das Hessische Landeskriminalamt durchsuchte den Angaben zufolge in den frühen Morgenstunden acht Wohnungen in Kassel (Hessen), Hannover (Niedersachsen), Essen (Nordrhein-Westfalen) und Leipzig (Sachsen). Daran waren rund 500 Polizeibeamte beteiligt.

Die Syrer sind zwischen 20 und 28 Jahre alt. Vier der Beschuldigten hielten sich seit Dezember 2014 und die anderen beiden seit August, beziehungsweise September 2015 als Asylbewerber in Deutschland auf. Der konkrete Verdacht gegen sie lautet „Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung“ sowie „Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat“.

*** Für PR, Gefälligkeitsartikel oder politische Hofberichterstattung stehen die DWN nicht zur Verfügung. Daher bitten wir Sie, liebe Leserin und Leser, um Ihre Unterstützung! Hier können Sie sich für einen kostenlosen Gratismonat registrieren. Wenn dieser abgelaufen ist, erhalten Sie automatisch eine Nachricht und können dann das Abo auswählen, das am besten Ihren Bedürfnissen entspricht. Einen Überblick über die verfügbaren Abonnements bekommen Sie hier. ***