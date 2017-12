Hacker erbeuten Bitcoin im Wert von 70 Millionen Dollar

Bitcoin

Cyber-Kriminelle haben einer Börse Bitcoin im Gesamtwert von fast 70 Millionen Dollar gestohlen.

Der Bitcoin-Hype zieht offenbar immer mehr Kriminelle an: Jüngstes Hacker-Opfer ist die Online-Börse NiceHash. Der slowenischen Handelsplattform für Cyber-Währungen wurden nach eigenen Angaben etwa 4.700 Bitcoins gestohlen. Zum aktuellen Kurs beläuft sich der Wert der Beute auf 68 Millionen Dollar. NiceHash sprach von einem „hochprofessionellen Angriff“.

Das Unternehmen rief alle Nutzer dazu auf, ihre Passwörter zu ändern. Gleichzeitig liefen die internen Untersuchungen, um die Lücke in dem Sicherheitssystem zu finden und zu schließen. Aus diesem Grund werde der Handel für 24 Stunden eingestellt.

Der Diebstahl verdeutlicht das Hauptrisiko, welches von Investitionen in Digitalwährungen wie Bitcoin ausgeht: Die Anleger sind vollkommen abhängig von den Sicherheitsvorkehrungen der Börsenbetreiber und darüber hinaus auch von der Notwendigkeit, Zugriff zum Internet und eine Anbindung ans Stromnetz zu haben.

Unabhängig davon geht der Höhenflug von Bitcoin weiter. Die Cyber-Devise verteuerte sich am Donnerstag um elf Prozent auf 14.643 Dollar. Damit summiert sich das Plus seit Jahresbeginn auf etwa 1.400 Prozent. „Die Vorfreude auf die Eröffnung des Bitcoin-Terminhandels in den USA ist und bleibt ungebremst“, sagte Timo Emden, Deutschland-Chef des Online-Brokers DailyFX. „Bitcoin ist in aller Munde und scheint ein Selbstläufer geworden zu sein.“ Am Montag startet der erste Bitcoin-Future an der US-Derivatebörse CBOE.

Eine eindrückliche Aufstellung des Finanzblogs Zerohedge zeigt die Zeiträume, die der Bitcoin-Kurs für jeweils 1000 Dollar-Schritte gebraucht hat. Daraus wird ersichtlich, dass die Preissteigerungen immer schneller stattfinden:

$0000 – $1000: 1789 Tage

$1000- $2000: 1271 Tage

$2000- $3000: 23 Tage

$3000- $4000: 62 Tage

$4000- $5000: 61 Tage

$5000- $6000: 8 Tage

$6000- $7000: 13 Tage

$7000- $8000: 14 Tage

$8000- $9000: 9 Tage

$9000-$10000: 2 Tage

$10000-$11000: 1 Tag

$11000-$12000: 6 Tage

$12,000-$13,000: weniger als 1 Tag

Für den Sprung von etwa 12.000 Dollar auf 13.000 Dollar benötigte die Kryptowährung am Mittwoch nur noch einen Tag. Mit etwa 220 Milliarden Dollar ist die Marktkapitalisierung von Bitcoin nun größer als jene der US-amerikanischen Großbanken Citigroup oder JP Morgan.

Die Anleger kümmert offenbar überhaupt nicht, dass seit Monaten mehrere Zentralbanken und auch Geschäftsbanken vor den Risiken der Kryptowährung warnen.

