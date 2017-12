Erster Edelmetall-Händler akzeptiert Bitcoin

Bitcoin

Der erste Edelmetall-Händler im Internet akzeptiert Bitcoin als Zahlungsmittel.

Einer der weltweit größten Onlinehändler für Edelmetalle, APMEX, akzeptiert ab sofort die Digitalwährung Bitcoin als Zahlungsmittel, wie aus einer Stellungnahme des Unternehmens hervorgeht.

„Seit mehr als 15 Jahren ist APMEX ein Marktführer und hat sich die ganze Zeit an die wechselnden Bedürfnisse seiner Kunden angepasst. Weil Bitcoin immer populärer und als Zahlungsmittel anerkannt wird, sind wird stolz darauf, Gold, Silber und andere Edelmetalle gegen Bitcoin zu verkaufen, indem wir BitPay in unsere Webseite integrieren“, heißt es in der Veröffentlichung.

APMEX gewährt Kunden, die mit Bitcoin bezahlen wollen, in den kommenden Wochen einen Rabatt von 4 Prozent auf den Kaufpreis.

