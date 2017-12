Schwaches Quartal: Aktie von H&M bricht ein

Aktien

Der Aktienkurs des Bekleidungsunternehmens H&M ist deutlich eingebrochen.

Der schwedischen Modekette H&M laufen Kunden und Aktionäre davon. Der Kurs sackte an der Börse in Stockholm am Freitag um 16 Prozent auf ein Neun-Jahres-Tief von 168 Kronen (rund 16,9 Euro) ab, nachdem H&M einen Umsatzrückgang von September bis November um vier Prozent auf umgerechnet gut fünf Milliarden Euro eingeräumt hatte, berichtet Reuters.

Die Erlöse seien weit unter den eigenen Erwartungen gewesen. Analysten hatten mit einem kleinen Umsatzplus gerechnet. Der weltweite Branchenzweite hinter der spanischen Zara-Mutter Inditex hat mit der wachsenden Konkurrenz durch Online-Modehändler wie Amazon, Zalando oder Asos zu kämpfen.

H&M will nun mehr Läden schließen und weniger an anderen Orten eröffnen. Zudem wollen die Schweden ihre Waren ab Frühjahr 2018 auf der Online-Plattform Tmall verkaufen, die zum chinesischen Internetriesen Alibaba gehört.