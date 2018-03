Israel verzichtet auf Schuldzuweisung an Russland

Das israelische Außenministerium hat in einer Stellungnahme die Vergiftung eines ehemaligen britisch-russischen Doppelagenten Sergej Skripal verurteilt, jedoch auf die von Großbritannien und anderen westlichen Staaten vorgenommene Schuldzuweisung an Russland verzichtet. Die israelischen Zeitungen Times of Israel und Haaretz berichten über diese Tatsache und sehen sie als bemerkenswert an. Die Stellungnahme des Außenministeriums lautet: „Israel sieht den Vorfall, der in Großbritannien stattgefunden hat, mit Sorge und verurteilt ihn entschieden. Wir hoffen, dass die internationale Gemeinschaft zusammenarbeiten wird, um weitere solche Vorfälle zu vermeiden.“

Israel views with gravity the event which took place in Great Britain and condemns it vigorously.

We hope that the international community will cooperate in order to avoid such further events. pic.twitter.com/lFW70WFPAm

