Frankreich: Sarkozy in Polizeigewahrsam

In Frankreich befragt die Polizei Justizkreisen zufolge den ehemaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy im Zusammenhang mit mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten bei der Finanzierung seines Wahlkampfes. Sarkozy befinde sich dazu in Polizeigewahrsam, sagte ein Vertreter der Justizbehörden am Dienstag. Einem Bericht der Zeitung „Le Monde“ zufolge geht es bei den Ermittlungen um den Wahlkampf 2007, bei dem Sarkozys Team Geld aus Libyen erhalten haben soll. Ein Anwalt Sarkozys war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.