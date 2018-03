Europäische Börsen geben deutlich nach, Öl teurer

Der Abwärtstrend an den Börsen hat sich am Freitag verschärft, wobei die europäischen Aktien auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr gefallen sind und sich die Kurse in Asien abschwächen. Renditen auf US-Staatsanleihen und US-Aktien-Futures gaben jedoch leicht nach, woraus Bloomberg folgert, dass ein großer Abverkauf ausbleiben könnte.

Der Euro-Stoxx 600 fiel den dritten Tag in Folge, nachdem die Aktienindizes von Tokio nach Shanghai deutlich über drei Prozent gefallen waren. Der Euro stieg, was die Exporteure der Region zusätzlich belastete. Der Yen gab einige seiner Gewinne auf, nachdem er zum ersten Mal seit November 2016 die 105-Punkte-Marke je Dollar überwunden hatte.

Die Ölpreise zogen leicht an. Bloomberg hält es für denkbar, dass die Ölpreise weiter steigen könnten, weil der neue Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, John Bolton, den Anti-Iran-Kurs von US-Präsident Donald Trump forcieren könnte.