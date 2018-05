Gewerkschaften: 250.000 protestieren in Frankreich gegen Macron

An den Protestkundgebungen gegen die Politik von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron haben sich am Samstag nach Gewerkschaftsangaben laut AFP landesweit 250.000 Menschen beteiligt. Allein in Paris seien es 80.000 Teilnehmer gewesen, hieß es. Die Behörden der Hauptstadt sprachen dagegen von lediglich 21.000 Demonstranten in Paris.

Zu den Kundgebungen hatten mehr als 60 Gruppen aufgerufen, darunter Parteien aus dem linken Lager sowie Gewerkschaften. Demonstrationen gab es neben Paris unter anderem auch in Marseille, Lyon, Grenoble und Montpellier.

Die Organisatoren werfen Macron eine Politik „zugunsten der Reichsten“ und soziale Kälte vor. Bereits vor drei Wochen hatte es in Frankreich ähnliche Proteste gegeben, an denen sich landesweit zehntausende Menschen beteiligt hatten.