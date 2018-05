US-Aufsicht zweifelt an Deutscher Bank: Aktie stürzt ab

Ein Bericht des Wall Street Journals über Schwächen des US-Geschäfts hat die Aktien der Deutschen Bank am Donnerstag laut Reuters „um mehr als sechs Prozent abstürzen lassen“. Wie das Journal berichtete, stufte die US-Notenbank Fed das amerikanische Geschäft der Bank bereits vor einem Jahr als „in schwierigem Zustand“ ein. Die Aktien von Deutschlands größtem Geldhaus, das gerade wieder eine neue Sanierungsrunde durchläuft, gingen daraufhin in die Knie und fielen um 6,1 Prozent auf 9,26 Euro. Auch an der Wall Street brachen sie vorbörslich um mehr als fünf Prozent ein.

Die Deutsche Bank betonte in einer Stellungnahme, die Muttergesellschaft des Konzerns, die Deutsche Bank AG, sei sehr gut kapitalisiert und verfüge über erhebliche Liquiditätsreserven. An den Schwächen im US-Geschäft werde gearbeitet.

Anleger sind trotzdem verunsichert, wie ein anonymer Börsianer laut Reuters feststellte: „Das ist natürlich alles nicht gerade vertrauenserweckend.

Der unabhängige Finanz-Experte Achim Dübel sieht dagegen in den immer wiederkehrenden Negativ-Meldungen über deutsche Banken den Versuch, die Banken als Wettbewerber ihrer angelsächsischen Kollegen unter Druck zu setzen. Allerdings sieht Dübel die Lage bei der Deutschen Bank differenziert und bezieht sich dabei auf einen Barclays Report, der die Probleme der BAnk analysiert. Dübel sagte den Deutschen Wirtschaftsnachrichten: „Es ist schon erstaunlich, dass eine deutsche Großbank ausgerechnet bei den Finanzierungskosten den Wettbewerbern hinterherläuft.“ Dübel sieht in der aktuellen Debatte „Nachwirkungen der Krise 2016, als vom Zusammenbruch der Bank die Rede war“. Die Folgen seien „Downgrades, mangelnde Profitabilität, zu hohe Leverages“ sowie „auf der Funding-Seite neben dem drohenden bail-in von senior unsecured z.T. auch viel zu aggressiv strukturiertes und deshalb teueres Hybrid (AT1)“.