Flughafen Hamburg stellt Betrieb nach Stromausfall ein

„Es ist nicht gelungen, den Fehler zu beheben“, teilte der Airport am Sonntagnachmittag auf seiner Website mit. Passagiere sollten sich für Umbuchungen und andere Belange direkt an die jeweilige Fluggesellschaft wenden. Grund für den Stromausfall sei ein Kurzschluss. Rund 60 Fluggesellschaften steuern den Hamburger Airport an, der 2017 mehr als 17 Millionen Passagiere verzeichnete